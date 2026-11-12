Seguridad

Se Queda en Prisión Hombre Señalado por Envenenamiento de Perros en La Condesa

La defensa solicitó suspender la audiencia en la que se analizaría si Salvador 'N' podría seguir el proceso en libertad

operativo de seguridad en la Condesa por envenenamiento de perrosSe llevó a cabo un operativo de seguridad en la Condesa tras el reporte de envenenamiento de perros. Foto: Cuartoscuro
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