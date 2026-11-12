Se Queda en Prisión Hombre Señalado por Envenenamiento de Perros en La Condesa

Se canceló la audiencia en la que se analizaría la posibilidad de modificar la medida cautelar de Salvador "N" y que siguiera el proceso en libertad, luego de ser señalado por el envenenamiento de perros en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En ese sentido, Salvador "N", de 58 años, permanecerá en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte, mientras se determina cuándo se retomará el procedimiento judicial.

En una próxima audiencia tanto la Fiscalía como los abogados defensores podrán presentar las pruebas correspondientes. Posteriormente, el proceso deberá avanzar para determinar si existen elementos para llevar el caso a juicio.

El hombre está imputado por el delito de maltrato animal, luego de las investigaciones relacionadas con la muerte de perros en la colonia Condesa.

Los primeros reportes se remontan al 27 de octubre, cuando una clínica veterinaria alertó sobre varios caninos que presentaban síntomas de intoxicación después de pasear por la zona.

Posteriormente, durante las revisiones, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal de la Brigada de Vigilancia Animal y autoridades de la alcaldía localizaron presuntos cebos con sustancias tóxicas, entre ellos un trozo de salchicha que contenía una cápsula azul.

Las investigaciones también permitieron identificar indicios similares en espacios públicos de la colonia. Suman cuatro perros muertos tras los hallazgos de comida envenenada.

El 30 de octubre, agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Salvador "N" por su probable responsabilidad en el delito de maltrato animal.

Entre las líneas de investigación también se consideró el antecedente de que uno de los hijos del detenido presuntamente habría sido atacado por un perro en días previos.

Algunos de los perros intoxicados lograron sobrevivir después de recibir atención veterinaria, mientras que cuatro fallecieron por los efectos de las sustancias tóxicas.

Por ahora, Salvador "N" continuará en prisión preventiva justificada y se espera que las autoridades judiciales determinen una nueva fecha para dar seguimiento a la audiencia que fue suspendida.

FBPT