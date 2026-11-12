Seguridad

Riña Moviliza a Cuerpos de Seguridad en Veracruz; Hay Dos Heridos Graves

Paramédicos auxiliaron a los involucrados, uno presentó una lesión dorsal y otro golpes en el cráneo y diversas zonas corporales

Riña en departamento de Albatros en Veracruz deja dos heridos con cuchilloRiña en departamento de Albatros en Veracruz deja dos heridos con cuchillo. Foto: Álvaro Vázquez

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Dos heridos tras pelea con cuchillo en Albatros, Veracruz. Lesiones en espalda y cabeza.

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