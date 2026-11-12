Riña Moviliza a Cuerpos de Seguridad en Veracruz; Hay Dos Heridos Graves

Una riña registrada en un departamento del fraccionamiento Albatros, en la zona poniente de la ciudad de Veracruz, dejó como saldo dos personas lesionadas con arma punzocortante.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la pelea se utilizó un cuchillo, con el que uno de los involucrados sufrió una herida en la espalda, mientras que otra persona presentó lesiones en la cabeza y distintas partes del cuerpo.

Se informó que los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro de la mañana de este jueves 12 de noviembre, en un departamento ubicado sobre la calle Tucán, hasta donde acudieron elementos policiacos y paramédicos para atender la emergencia.

Al menos uno de los lesionados fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. De manera preliminar, se indicó que sus heridas no eran de gravedad.

Tras la intervención de las corporaciones de seguridad y emergencia, la situación quedó bajo control durante las primeras horas de esta mañana.