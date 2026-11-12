Seguridad

Claudia Sheinbaum Aborda Tema del Penal de San Miguel en Puebla: Armenta Responde

La presidenta de México condicionó la intervención federal en el Centro Penitenciario tras manifestaciones de familiares de reos que acusan extorsiones

La Presidenta de México toca el tema del Penal de San Miguel en Puebla.La Presidenta de México condiciona apoyo federal para el Penal de San Miguel en Puebla. Foto: Facebook Claudia Sheinbaum Pardo

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Familiares de reos en Puebla denuncian presuntas extorsiones en el penal de San Miguel. Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta responden ante problemática.

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