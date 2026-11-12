Alertan por Ola de Calor Extrema en México: ¿Cuándo Es el Pico de Altas Temperaturas?

Expertos alertaron por calor extremo en México derivado de los efectos del fenómeno de El Niño. Te contamos lo que dijeron los científicos sobre el pico de temperaturas elevadas y cuándo se prevé que se registre la alteración del clima en nuestro país.

Un grupo de científicos, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del gobierno del país, dio a conocer el Reporte Técnico de Seguimiento del evento de El Niño 2026-2027, documento que indica que durante el invierno habrá temperaturas por debajo del promedio. Además, señala que se registrará calor y lluvia extremos.

El Niño es un fenómeno climático global que modifica las temperaturas superficiales del aire, las corrientes de viento y los patrones de lluvia, impactando a cada país de manera diferente, según explicó Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Es el Fenómeno Natural 'El Niño'? Explicación y Consecuencias del Evento Climático

¿Cuándo es el pico de calor en México?

Los expertos alertaron que los días de primavera de 2027 “serán demasiado cálidos debido al fenómeno de El Niño”. Se prevé que las temperaturas más elevadas alcanzarán su pico entre mayo y julio de 2027.

De acuerdo con el informe, las consecuencias climáticas por El Niño comenzarán a percibirse con fuerza en lo que queda de 2026 y durante el primer semestre de 2027.

Gabriela Reséndiz Colorado, responsable de la Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, mencionó que el fenómeno causará más calor en el Pacífico mexicano, lo que a su vez aumentará la posibilidad de huracanes, como ocurrió este año.

Además, El Niño ocasionará incendios forestales y sequías, así como frecuentes frentes fríos y vientos intensos en el Golfo de México, entre otros sucesos climáticos.

El cambio en la temperatura se traduce en anomalías térmicas sostenidas con incrementos de más de dos grados centígrados y picos de hasta 2.7 grados centígrados, explicó Alejandro Jair García Jiménez, subgerente de Climatología y Servicios Climáticos del SMN.

Con información de N+.

RMT