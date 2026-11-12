Recta Final de Huracanes 2026: ¿Cuáles Pueden Ser los Últimos Ciclones en México?

La temporada de ciclones tropicales 2026 está por finalizar, pero aún podrían formarse tormentas o huracanes en los dos océanos que rodean México.

Entérate aquí cuántos sistemas podrían desarrollarse en el Pacífico y el Atlántico y qué nombre llevarían si eso sucede, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Un ciclón tropical es un sistema organizado y giratorio de nubes y tormentas eléctricas que se origina sobre aguas tropicales o subtropicales.

En el hemisferio norte, los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Se clasifican en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán (hasta cinco categorías).

En el Pacífico noroccidental, los huracanes se denominan tifones; tormentas similares en el océano Índico y el océano Pacífico Sur se denominan ciclones.

¿Cuándo termina la temporada de ciclones?

De acuerdo con el calendario meteorológico, la temporada de ciclones tropicales 2026 concluye el mismo día en ambos océanos: el 30 de noviembre.

Lo anterior a diferencia de la fecha de inicio, pues en el Pacífico arrancó el 15 de mayo y en el Atlántico el 1 de junio.

¿Cuántos ciclones se han formado en 2026?

Este año, la actividad ciclónica en ambos litorales estuvo marcada por El Niño, un evento climático que consiste en el calentamiento anómalo de la superficie del mar en el Pacífico.

Esa situación se convierte en combustible para los ciclones en este océano y disminuye su probabilidad en el Golfo de México, Mar Caribe y Atlántico.

Por eso, este 2026 se formaron muchos más sistemas con nombre en el Pacífico. En total se han registrado 20:

Nueve tormentas: Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Norbert

Tres huracanes menores (categoría 1 o 2): Fausto, Marie y Vance.

Ocho huracanes mayores (categoría 3, 4 o 5): Genevieve, Karina, Lowell, Odalys, Polo, Rachel, Simon y Trudy.

La diferencia con el Atlántico fue abismal, pues en esta cuenca solo se han desarrollado nueve tormentas (Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna y Josephine) y únicamente el huracán Isaias.

¿Cuáles pueden ser los últimos ciclones?

A inicios de la temporada, las autoridades previeron la formación de entre 18 y 21 ciclones en el Pacífico y entre 11 y 15 en el Atlántico.

Como en el primero se han formado 20, aún podría formarse uno más, que si se convierte en tormenta se llamaría Winnie.

En el caso del Atlántico, se han formado 10, por lo que podrían formarse cinco que llevaría estos nombres: Kyle, Leah, Marco, Nana y Omar, aunque la probabilidad es baja debido a la influencia de El Niño.

SPB