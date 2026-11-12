Observación de Planetas en Veracruz: Fecha, Hora y Lugar para Ver Astros

La Sociedad Astronómica de Veracruz y Boca del Río realizará la sexta Noche de Estrellas. Dicha actividad es una jornada gratuita a nivel mundial de divulgación científica. Además de conferencias y talleres, se podrá observar a Saturno y al Sol.

En este marco también se conmemora el 20 aniversario de que Plutón dejó de ser considerado como un planeta del sistema solar, ya que este año se ratificó como un planeta enano. Las actividades a realizar se llevarán a cabo el próximo 14 de noviembre.

Según la información recabada, el hecho se presentará a partir de las seis de la tarde y hasta las diez de la noche en el Reflexionario Mocambo. Con telescopios se podrá observar la luna saliente y Saturno, siendo este el astro el que podrá ser visible.

José de Aquino Aguilera, presidente de la Sociedad Astronómica de Veracruz-Boca del Río, indica que las observaciones astronómicas se han convertido en momentos para conocer los planetas, estrellas y constelaciones.

“Ha incrementado el interés de niños; por lo regular en las escuelas, están muy maravillados, más de primaria que de secundaria”. —José de Aquino Aguilera, presidente de la Sociedad Astronómica de Veracruz-Boca del Río