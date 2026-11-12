Sociedad

Observación de Planetas en Veracruz: Fecha, Hora y Lugar para Ver Astros

Con telescopios se podrá conocer a la luna saliente y Saturno. Te compartimos los detalles para que seas testigo de este hecho

Noche de Estrellas en Veracruz: Fecha y Hora para Ver el Fenómeno AstronómicoLas observaciones astronómicas se han convertido en momentos para conocer los planetas. Foto: X: @virales_mex

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Celebra el 20 aniversario de Plutón como planeta enano en la Noche de Estrellas en Veracruz. Descubre el cosmos con telescopios y talleres gratuitos.

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