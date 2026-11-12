Accidentes

Narran Rescate de Niños que Iban en Autobús por Accidente en la México-Querétero

Un testigo detalló el momento en que un grupo de menores de edad uniformados fue auxiliado para salir de una unidad de transporte

Accidente en la carretera México-QuerétaroAccidente en la carretera México-Querétaro hoy 12 Noviembre 2026. Foto: N+

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