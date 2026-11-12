Narran Rescate de Niños que Iban en Autobús por Accidente en la México-Querétero

Un fuerte accidente en la carretera México-Querétaro dejó a al menos 27 personas heridas, entre ellas un grupo de niños que se dirigían al Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México (CDMX), la mañana de este jueves 12 de noviembre.

Un testigo identificado como Vicente Segundo reveló a N+ que él y otras personas ayudaron a un grupo de menores de entre tres y seis años, portando uniforme, a salir de un autobús siniestrado.

"Eran niños de kínder... había descalabrados", dijo el testigo a los micrófonos.

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Testigos señalaron que al momento del accidente había llovizna y el asfalto estaba resbaloso. También relataron que ayudaron a sacar a los menores de los autobuses y reportaron personas con golpes y lesiones en la cabeza.

Se trata de niños de entre tres y seis años, quienes fueron valorados por paramédicos y trasladados a hospitales cercanos para recibir una evaluación médica más completa.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, ambulancias privadas para valorar el estado de salud de las personas que resultaron lesionadas.

Las unidades de transporte provenían de Atitalaquia, Hidalgo, y se dirigían al Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros testimonios, el conductor de un tráiler perdió el control de la unidad, presuntamente debido a las condiciones del pavimento, y se atravesó en el camino, impactando uno de los autobuses. El choque provocó que las demás unidades se golpearan entre sí.

Al lugar acudieron representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes iniciarán una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. El chofer de la unidad de tráiler resultó detenido.

La circulación permaneció cerrada mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos siniestrados y limpiar el combustible y aceite derramados sobre la carpeta asfáltica.

El incidente generó largas filas de vehículos de carga y autobuses, así como complicaciones para los automovilistas que se dirigían a distintos municipios del Estado de México y a la Ciudad de México.

TLS