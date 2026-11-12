Iban a Chapultepec: ¿Quiénes Son los Lesionados en Choque de Autobuses en la México-Querétaro?

Al menos tres autobuses de pasajeros y un tractocamión estuvieron involucrados en un accidente registrado este jueves 12 de noviembre de 2026 en la Autopista México-Querétaro, lo que provocó el cierre total de la circulación en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

El choque ocurrió a la altura del kilómetro 49, en el municipio de Coyotepec, Estado de México.

Entre las personas lesionadas se encuentran alumnos y adultos que viajaban en un autobús de la escuela School House Safari. El grupo se dirigía al Bosque de Chapultepec cuando ocurrió el accidente en la Autopista México-Querétaro.

Al momento, se han reportado 27 lesionados, quienes ya fueron trasladados para recibir atención médica. Entre los menores que viajaban en la unidad hay niños de nivel preescolar; sin embargo, hasta el momento no se ha detallado cuántos de los afectados son adultos y cuántos son menores de edad.

Por su parte, el conductor del tractocamión involucrado en el accidente fue detenido por las autoridades.

El grupo escolar pertenece a la escuela particular School House Safari, ubicada en Cardonal, municipio de Atitalaquia, Hidalgo, donde se imparte educación preescolar.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el pavimento estaba resbaloso debido a una llovizna. Uno de los testigos relató que el tractocamión perdió el control y golpeó a uno de los autobuses, lo que habría provocado que las demás unidades se impactaran entre sí.

Después de atender a las personas involucradas, los equipos de emergencia comenzaron las maniobras para retirar los vehículos siniestrados. En el sitio también trabajan bomberos de distintos municipios, paramédicos y personal encargado del mantenimiento de la autopista.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudió al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer cómo ocurrió el accidente.