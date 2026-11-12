Accidentes

Iban a Chapultepec: ¿Quiénes Son los Lesionados en Choque de Autobuses en la México-Querétaro?

Niños y adultos de la escuela School House Safari resultaron lesionados

Iban a Chapultepec: ¿Quiénes Son los Lesionados en Choque de Autobuses en la México-Querétaro?Vista aérea del accidente entre autobuses en la autopista México-Querétaro. Foto: N+

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Impactante choque en la México-Querétaro: tres autobuses y un tractocamión involucrados. Circulación cerrada hacia CDMX.

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