Diversos Accidentes Colapsan el Tráfico en la Autopista México-Puebla: Hay Cierres

La volcadura de un tráiler provocó el cierre total en la Autopista México-Puebla a la altura del km 46, mientras que otro accidente colapsó el tráfico a la altura de la caseta del segundo piso en la capital poblana.

La mañana de este 12 de noviembre se registraron diversos accidentes en la vialidad que conecta al Estado de México con Puebla, los cuales provocaron filas kilométricas de vehículos varados.

Caminos y Puentes Federales dieron a conocer que atienden la volcadura de un tractocamión a la altura del km 46, actualmente el cuerpo de emergencias realiza maniobras para el retiro de unidad siniestrada y reacomodo de muro central, por lo que dieron a conocer el cierre de circulación con dirección a la CDXM, por otro lado, hacia Puebla hay reducción de carriles.

Se sabe que la unidad siniestrada transportaba leche en polvo, la cual quedó totalmente regada sobre el pavimento, además, causó severos daños en el muro de contención por lo que afectó a ambos sentidos de la vialidad.

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La autopista México-Puebla en ese punto permanece cerrada por lo que presenta tráfico intenso; se exhorta a los conductores a respetar las indicaciones de las autoridades y reducir su velocidad al cruzar por este tramo.

Accidente en la autopista México-Puebla provoca tráfico intenso

De manera simultánea, un accidente en la autopista México-Puebla a la altura de la caseta del segundo piso y con dirección a Amozoc ocasionó caos vial.

Presuntamente el conductor de un tráiler chocó contra otro vehículo el cual quedó obstruyendo los carriles; el percance bloqueó el paso y se generaron largas filas de vehículos.

El ciudadano Juan Morales mencionó que este tipo de accidentes no son un caso aislado pues seguido se registran este tipo de incidentes, esto agregó: “Supuestamente el segundo piso era para mejorar y salió peor”.

Accidente en la autopista México-Puebla. Foto: Alberto Tejeda

La fila de automóviles llegó hasta San Felipe, ya que el segundo piso y el Boulevard 18 de noviembre colapsaron debido a la cantidad de carros que quedaron atorados.

La vía de comunicación ha sido sobrepasada debido a la cantidad de tránsito que circula todos los días y ahora se ha vuelto un problema.

Choque múltiple de tráilers en la Autopista México-Puebla

Durante la madrugada de este 12 de noviembre se registró una carambola entre varios tráilers en la autopista México-Puebla.

El accidente ocurrió antes de la caseta de San Marcos, con dirección a la CDMX, lo que provocó el cierre total de la circulación durante varios minutos.

Ante estos accidentes, las autoridades hacen un llamado a respetar los límites de velocidad y manejar con precaución; afortunadamente no se reportó ningún lesionado de gravedad ni víctimas que lamentar por estos hechos.

Con información de N+

MCS