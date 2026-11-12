Accidentes

Diversos Accidentes Colapsan el Tráfico en la Autopista México-Puebla: Hay Cierres

La volcadura de un tráiler en el km 46 y un choque cerca de la caseta del segundo piso con dirección a Amozoc, provocaron reducción de carriles

Volcadura de tráiler en la autopista México-Puebla.Atienden volcadura de tráiler en la autopista México-Puebla. Foto: X @MonitoresMultim

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Accidentes simultáneos en la Autopista México-Puebla generan caos. La volcadura de un tráiler y un choque en la caseta del segundo piso provocan tráfico lento.

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