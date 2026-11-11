Se registró la volcadura de un autobús de pasajeros de la línea Conexión a la altura del kilómetro 163 sobre la carretera Federal 130 México-Tuxpan en inmediaciones del municipio de Venustiano Carranza de Puebla.

Testigos del accidente dieron aviso al cuerpo de emergencias de la Sierra Norte para poder auxiliar a los afectados, quienes salieron de la Ceiba Xicotepec con destino a La Uno.

De manera preliminar se sabe que el conductor perdió el control cuando circulaba sobre la vialidad alrededor de las 4:30 horas de este 11 de noviembre, lo que provocó que saliera del camino y la unidad terminara volcada.

El accidente dejó tres personas lesionadas, entre ellas el conductor, quien quedó prensado entre los fierros retorcidos de la unidad.

Bomberos, paramédicos y elementos de Protección Civil de Venustiano Carranza se movilizaron para atender a los lesionados y rescatar al operador que estaba atrapado.

El conductor fue identificado como Guadalupe Hernández, de 40 años de edad, originario de Jalapa estado de Tabasco, México; el hombre tuvo que ser trasladado al Hospital Integral de la región derivado a la gravedad de sus heridas, a pesar de que aún no se confirma su estado de salud, se especula que pudo haber perdido una de sus manos.