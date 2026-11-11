Accidentes

Volcadura de Autobús de Pasajeros Deja Lesionados en la Carretera México-Tuxpan

Una unidad de la línea Conexión se accidentó cuando circulaba en el kilómetro 163 a la altura del municipio de Venustiano Carranza de Puebla

Volcadura de autobús de pasajeros en Venustiano Carranza, Puebla.Accidente de autobús de pasajeros en Venustiano Carranza, Puebla. Foto: La Voz De La Sierra Digital

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Volcadura de autobús en el km 163 de la México-Tuxpan deja tres heridos, incluyendo al conductor. Autoridades exhortan a no manejar cansados.

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