Choque en el Puente El Edén Deja Ocupantes sin Vida y Un Lesionado en Altamira

Durante la mañana de este miércoles se registró un accidente entre una camioneta y un automóvil compacto se registró sobre el puente El Edén, en el municipio de Altamira. De acuerdo con los primeros señalamientos del perito de Tránsito de Altamira, una camioneta negra aparentemente impactó contra el vehículo pequeño.

Tras el choque, el automóvil quedó completamente destrozado de la parte frontal y presentó cuantiosos daños materiales. Lamentablemente, sus ocupantes perdieron la vida a consecuencia del impacto, mientras que la persona que conducía la camioneta resultó lesionada y fue trasladada al Hospital Rodolfo Torre Cantú.

Por su parte, la camioneta presentó daños principalmente en la parte frontal.

Al lugar acudieron peritos de Tránsito, elementos de la Guardia Estatal y personal de la Fiscalía, quienes realizan las diligencias correspondientes. Debido al accidente, la circulación se encuentra limitada en ambos carriles.