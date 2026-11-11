Accidentes

Choque en el Puente El Edén Deja Ocupantes sin Vida y Un Lesionado en Altamira

Elementos de Tránsito, Guardia Estatal y Fiscalía acudieron al lugar

Choque en el Puente El Edén Deja Muertos y un Lesionado en AltamiraAutoridades Atienden Choque sobre Puente del Edén en Altamira. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Accidente fatal en el puente El Edén de Altamira: una camioneta impacta un auto compacto, dejando muertos y un herido.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Choque Hoy en el Puente El Edén Deja Muertos y un Lesionado en Altamira | N+