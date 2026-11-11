Contexto

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, hoy se prevén 4 marchas, 3 por la mañana y una en la tarde, además de 7 concentraciones, 5 citas agendadas, 2 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento.