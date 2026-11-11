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Marchas y Bloqueos En Vivo en CDMX: Tráfico Afectado y Dónde Hay Cierres
Este miércoles, será otro día de caos en materia de movilidad por varias movilizaciones que se realizarán en la Ciudad de México. En N+ te decimos dónde hay bloqueos para que tomes precauciones.
Contexto
De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, hoy se prevén 4 marchas, 3 por la mañana y una en la tarde, además de 7 concentraciones, 5 citas agendadas, 2 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento.