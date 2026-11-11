Suspenden Clases Presenciales por Amenaza de Tiroteo en Secundaria de Ensenada, BC

Las clases presenciales en la Escuela Secundaria Técnica 19, en Ensenada, fueron suspendidas temporalmente luego de que se localizara un mensaje con una amenaza de tiroteo escrito en los baños del plantel.

A través de un comunicado dirigido a madres y padres de familia, la dirección informó que el personal detectó la amenaza, en la que se advertía sobre un supuesto ataque contra la comunidad escolar.

Ante la situación, las autoridades educativas notificaron a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, cuyos elementos acudieron al plantel para recabar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

Como medida preventiva para salvaguardar la integridad de estudiantes y trabajadores, la escuela determinó que las clases del miércoles 11 de noviembre se realizaran a distancia mediante la plataforma Classroom.

La dirección, encabezada por Orlando Aguilar Rodríguez, indicó que permanecerá atenta a las instrucciones de las autoridades educativas y competentes para determinar las medidas que se aplicarán durante los días siguientes.

El plantel agradeció la comprensión y el apoyo de las familias ante la modificación de las actividades escolares.

Información Patricia Lafarga

APG