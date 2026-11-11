Seguridad

Suspenden Clases Presenciales por Amenaza de Tiroteo en Secundaria de Ensenada, BC

La dirección del plantel notificó a Seguridad Pública Municipal y anunció actividades virtuales para proteger a estudiantes y personal

Suspenden Clases Presenciales por Amenaza de Tiroteo en Secundaria de Ensenada, BCSuspenden Clases Presenciales por Amenaza de Tiroteo en Secundaria de Ensenada, BC | Foto: Facebook Secundaria Técnica 19
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+