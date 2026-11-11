Seguridad

Detienen a Seis Presuntos Integrantes de Grupo Armado en Monterrey

Los delincuentes fueron arrestados en posesión de drogas y armas de fuego en el Centro de la ciudad

Seis hombres detenidos con drogas y armas en MonterreyLos seis hombres fueron detenidos y puestos a disposición para su investigación. Foto: Policía de Monterrey

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