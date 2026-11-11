Detienen a Seis Presuntos Integrantes de Grupo Armado en Monterrey

Seis presuntos integrantes de un grupo armado fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey en el Centro de la ciudad. A los delincuentes les fueron encontradas una centena de dosis de droga y armas de fuego.

La captura ocurrió en el cruce de las avenidas Venustiano Carranza y Ruperto Martínez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León, luego de que los oficiales detectaran una camioneta Tahoe zigzagueando.

Los elementos de la Policía de Monterrey le marcaron el alto al conductor; sin embargo, el sujeto ignoró la orden, lo que provocó que se desatara una breve persecución que concluyó metros más adelante.

Al inspeccionar a los seis hombre que viajaban a bordo de la camioneta, las autoridades de seguridad les aseguraron 100 bolsas con cristal, dos armas de fuego, cargadores y 11 cartuchos útiles.

Los detenidos fueron identificados como Carlos David, David Alejandro, Jorge Luis, Salvador, Brandon Jesús y Leonardo, quienes ya son investigados por presuntamente pertenecer a una célula delictiva que opera en la colonia 10 de Mayo, y cobra piso a comerciantes de las zonas 5 de Mayo y Colegio Civil, en Monterrey.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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