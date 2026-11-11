Se incendia Depósito de Cervezas en Álamo, Veracruz; Bomberos Combaten el Fuego

Un incendio registrado en la zona norte del estado de Veracruz, provocó daños considerables en un depósito de cervezas, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

El siniestro se registró durante la madrugada de este miércoles en el cruce de las calles Miguel Lerdo de Tejada y avenida Reforma, en el ejido Palo Blanco, del municipio de Álamo Temapache.

En el lugar las llamas avanzaron sobre el establecimiento por causas que hasta ahora no han sido determinadas. Elementos de Protección Civil y bomberos municipales acudieron para combatir el fuego y evitar que alcanzara inmuebles aledaños.

Pese a la intervención de los cuerpos de emergencia, el negocio presentó cuantiosas pérdidas materiales.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el origen del incendio, pero se teme que haya sido provocado.