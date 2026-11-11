Seguridad

Se incendia Depósito de Cervezas en Álamo, Veracruz; Bomberos Combaten el Fuego

Se registraron cuantiosas pérdidas materiales derivado de las llamas que se esparcieron por todo el lugar ubicado en la zona norte

Incendio en depósito de cerveza en álamo; reportan cuantiosos daños materialesSe incendia depósito de cerveza en Álamo; reportan cuantiosos daños materiales. Foto. Ilustrativa | N+

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Un depósito de cervezas en Álamo, Veracruz, sufre cuantiosas pérdidas tras un incendio. Bomberos y Protección Civil en acción.

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