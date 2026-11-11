Seguridad

Hombre en Situación de Calle Muere Afuera del Hospital General de Reynosa, Tamaulipas

Fue encontrado inconsciente en su silla de ruedas, a unos metros del acceso a urgencias

Hombre en Situación de Calle Muere Afuera del Hospital General de Reynosa, TamaulipasHombre en Situación de Calle Muere Afuera del Hospital General de Reynosa, Tamaulipas. Foto: N+

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Miguel, un hombre en situación de calle, fallece afuera del Hospital General de Reynosa. Su historia conmueve a la ciudad.

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