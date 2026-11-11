Hombre en Situación de Calle Muere Afuera del Hospital General de Reynosa, Tamaulipas

Un hombre identificado como Miguel, quien vivía en situación de calle, murió mientras se encontraba en su silla de ruedas afuera del Hospital General de Reynosa, a unos metros del acceso al área de urgencias.

Aunque su historia se ha vuelto viral en la ciudad, lo que más ha conmocionado a la población es que falleció justo afuera del hospital, un sitio por el que acostumbraba pasar en busca de algo para comer o de algunas monedas.

Personas que se encontraban cerca del lugar se percataron de que Miguel estaba inconsciente, por lo que solicitaron apoyo al personal médico del hospital. Al revisarlo, los trabajadores confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se espera que algún familiar acuda a identificarlo y reclamar sus restos para darle sepultura.

Por otra parte, en este mismo municipio fue localizado el cuerpo de un hombre, el cual fue reportado por sus vecinos, ya que se encontraba sin vida sobre su patio, al cual no podían acceder, por lo cual pidieron ayuda a las autoridades, quienes posteriormente arribaron al lugar.