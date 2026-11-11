Seguridad

Detienen a Hombres con Armas, Cartuchos Útiles y Envoltorios de Droga en Celaya, Guanajuato

Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Los Álamos. Los sospechosos iban en una camioneta

Los detenidos fueron presentados ante las autoridades correspondientes.Foto: @FSPE

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En Celaya, dos sospechosos fueron detenidos con un arsenal y drogas en su camioneta.

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