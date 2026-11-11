Detienen a Hombres con Armas, Cartuchos Útiles y Envoltorios de Droga en Celaya, Guanajuato

Dos hombres que circulaban en una camioneta color negra, fueron detenidos en la colonia Álamos, en Celaya, Guanajuato, con un arma, decenas de cartuchos útiles y varios envoltorios de droga.

Fueron los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE), quienes gracias a un patrullaje de rutina pudieron notar el actuar sospechoso de dos hombres que viajaban en una camioneta.

De acuerdo a la dependencia de Seguridad, los hombres circulaban sobre el camino a San José de Guanajuato, cerca del Eje Norponiente Manuel J. Clouthier, a la altura de la colonia Álamos, cuando al ver a los uniformados comenzaron a actuar de manera sospechosa.

Metros más adelante, pudieron marcarles el alto, a lo que los hombres hicieron caso omiso, tratando de darse a la fuga, pero en cuestión de segundos lograron ser detenidos para realizarles una inspección de rutina.

Ahí, se les aseguró una pistola, 188 cartuchos útiles de distintos calibres, un cargador y 12 bolsas con presunto cristal. También se les retuvo la camioneta en que circulaban y dos teléfonos celulares.