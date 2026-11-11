Accidentes

Estudiante Murió por Infarto Durante Carrera 5k en Monterrey, Nuevo León

La Fiscalía de Nuevo León dio a conocer la causa del fallecimiento de un joven que participaba en un evento deportivo en una preparatoria

PatrullaEl joven fue trasladado en una patrulla a un hospital. Foto: La Abuela Regia

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