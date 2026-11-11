Estudiante Murió por Infarto Durante Carrera 5k en Monterrey, Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que la muerte de un joven estudiante que participaba en una carrera 5k, organizada por la preparatoria Emiliano Zapata, fue consecuencia de un infarto.

Fue durante una rueda de prensa donde las autoridades informaran que la autopsia del joven fallecido había indicado que la causa de muerte fue por un infarto agudo al miocardio. La Fiscalía de Nuevo León también descartó que el joven haya consumido alguna sustancia ilegal o drogas en abuso.

Los hechos ocurrieron mientras el estudiante, identificado como José Ramón, de 17 años de edad, participaba en la carrera 5K organizada por la preparatoria Emiliano Zapata, en Monterrey, Nuevo León.El joven se desvaneció cuando los corredores que encabezaban la competencia estaban por terminar su recorrido.

Al percatarse de la situación, los asistentes al evento de inmediato solicitaron el apoyo de una patrulla de la Policía de Monterrey, por lo que de inmediato fue trasladado al Hospital Tierra y Libertad para que recibiera atención médica. Luego de ingresar a urgencias, médicos informaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

Fue a través de redes sociales donde los asistentes a esta carrera mencionaron que en lugar del evento no se encontraba ninguna ambulancia o algún cuerpo de auxilio, lo que generó que el joven no pudiera ser atendido de inmediato por especialistas.