CESPM Realiza Limpieza en Drenes ante Pronóstico de Lluvias en Mexicali, BC

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) retomó de las labores de desazolve y retiro de basura en la red de drenes de la capital, a pocas horas de que se dieran a conocer los severos daños que presenta la infraestructura de entubado pluvial a causa de la acumulación de desechos.

La paraestatal informó que las cuadrillas concentraron sus maniobras de limpieza intensiva en el Dren Internacional y en el Dren Tula, puntos donde las inspecciones recientes confirmaron la formación de nuevos taponamientos generados por basura acumulada y objetos de gran tamaño.

Ante el pronóstico meteorológico que contempla la posible presencia de lluvias hacia el fin de semana, el organismo descentralizado anunció que mantendrá un operativo de limpieza permanente en estos cauces. Con el objetivo de garantizar el correcto flujo de las corrientes pluviales, prevenir el desborde de aguas residuales y mitigar los encharcamientos severos.

JMR