Sociedad

CESPM Realiza Limpieza en Drenes ante Pronóstico de Lluvias en Mexicali, BC

Las cuadrillas mantendrán labores continuas de desazolve para prevenir desbordamientos e inundaciones en zonas vulnerables

CESPM Realiza Limpieza en Drenes ante Pronóstico de Lluvias en Mexicali, BCCESPM Realiza Limpieza en Drenes ante Pronóstico de Lluvias en Mexicali, BC | Foto: CESPM

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