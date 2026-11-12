Seguridad

Recuperan en Coronango Motocicleta Presuntamente Robada en Periférico de Puebla

La unidad de dos ruedas con reporte de robo vigente fue hallada y asegurada por las autoridades en la zona de Misiones de San Francisco

Motocicleta Robada Periférico Ecológico Recuperada Misiones San Francisco Coronango PueblaLa unidad fue asegurada en Misiones de San Francisco. Foto: Facebook Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango

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Acción rápida en Coronango: Policía recupera motocicleta robada gracias a GPS. La Italika FT150 GTS fue hallada en Misiones de San Francisco y devuelta a su dueño. Descubre cómo sucedió.

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