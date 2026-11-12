Recuperan en Coronango Motocicleta Presuntamente Robada en Periférico de Puebla

Elementos de la Policía Municipal de Coronango lograron recuperar una motocicleta que había sido robada sobre el Periférico Ecológico y que fue ubicada en la zona de Misiones de San Francisco.

Tras recibir el aviso sobre el despojo de un vehículo Italika FT150 GTS, color gris, la señal de GPS permitió ubicar que la unidad había ingresado a la demarcación antes mencionada

De inmediato, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda, logrando localizar la motocicleta en calidad de abandono sobre la calle Besana, a la altura de la calle Almagro.

Luego de confirmar que se trataba de la misma unidad reportada, fue asegurada y trasladada a la Comisaría de Seguridad Pública. Posteriormente, el propietario acudió a las instalaciones y, tras acreditar la legal posesión del vehículo y cumplir con el trámite correspondiente, le fue devuelta.

En otro caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) dio a conocer que aseguró un semirremolque tipo portacontenedor con reporte de robo vigente.

La unidad fue localizada durante una diligencia realizada en la carretera México-Veracruz, a la altura del municipio de Yauhquemehcan, y quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

Con información de N+

GMAZ