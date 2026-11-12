Sociedad

Subastan en México 62 Motocicletas de Ryan Wedding, Exatleta Olímpico Detenido en EUA

Las unidades de colección pertenecieron al exatleta señalado como presunto miembro de un grupo del crimen organizado; una se vendió en 2.5 mdp

Llegada de Ryan Wedding a Estados Unidos, luego de entregarse en MéxicoLlegada de Ryan Wedding a Estados Unidos, luego de entregarse en México. Foto: Reuters
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