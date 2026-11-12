Subastan en México 62 Motocicletas de Ryan Wedding, Exatleta Olímpico Detenido en EUA

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) subastó 62 motocicletas de lujo que pertenecieron a Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense señalado como presunto narcotraficante de un grupo del crimen organizado y quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos.

Las unidades, preparadas para carreras y consideradas motocicletas de colección, tuvieron precios de salida que oscilaron entre 184 mil 100 pesos y 2 millones 547 mil 200 pesos.

Durante la subasta, una motocicleta modelo 2005 que no contaba con llaves alcanzó un precio de venta de 2 millones 510 mil pesos, luego de iniciar con una oferta de salida de 2 millones 211 mil 200 pesos.

La puja comenzó en 2 millones 430 mil pesos y aumentó progresivamente hasta que el subastador anunció la venta a la persona identificada con el número 117.

¿Cuánto esperaba recaudar el INDEP por las motocicletas de Ryan Wedding?

Mónica Fernández, directora del INDEP, informó que el conjunto de motocicletas tuvo un precio de salida aproximado de 60 millones de pesos, aunque la expectativa del organismo era superar esa cantidad durante la subasta.

La funcionaria explicó que el valor de las unidades también responde a su carácter de colección, ya que algunas habrían obtenido reconocimientos internacionales en competencias de motociclismo.

Fernández señaló que se trata de motocicletas de primer nivel y que algunas tienen un valor especial por los premios obtenidos en carreras o por sus características como piezas de colección.

El dinero recaudado por la venta de estos vehículos será destinado al Fondo de Gabinete Social de la Presidencia de la República.

El INDEP continuará este próximo jueves 12 de noviembre con la subasta de motocicletas que pertenecieron al exatleta olímpico canadiense.

¿Quién es Ryan Wedding?

Ryan James Wedding, es un exatleta olímpico canadiense de snowboard.

Fue detenido después de que se entregó en México, confirmó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) el 23 de enero de 2026.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a su detención. Se le vinculaba con el Cártel de Sinaloa.

Wedding compitió por Canadá en snowboard en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002, donde terminó en el lugar 24. Era conocido como Thor, El Jefe, Giant y Public Enemy.

PT