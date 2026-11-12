Inicia Operación el Primer Sistema de Bombeo en la Presa Las Pintas, Jalisco

El gobernador de Jalisco informó que comenzó a operar el primero de tres sistemas de bombeo en la presa Las Pintas, con los que se busca recuperar el volumen de agua que dejó de suministrarse tras el cierre de esta infraestructura.

A través de un video publicado en redes sociales, el mandatario estatal aseguró que es de buena calidad. Explicó que el proyecto contempla tres sistemas de bombeo: el primero comenzó a operar este miércoles, el segundo entrará en funcionamiento dentro de una semana y el tercero, en aproximadamente tres semanas.

El gobernador indicó que el cierre de la presa Las Pintas representó una pérdida de alrededor del 30% del volumen de agua suministrado, situación que derivó en la implementación de tandeos en distintas zonas.

Con la puesta en marcha de los tres sistemas, el Gobierno de Jalisco busca recuperar esos volúmenes y, de acuerdo con la previsión del mandatario, reducir y eliminar los tandeos antes del 15 de diciembre.

El esquema inició el 15 de octubre con el propósito de priorizar el suministro de agua limpia y de mejor calidad, proveniente de la Planta Potabilizadora Miravalle. Por ello, el servicio se interrumpe en distintas colonias conforme a un calendario establecido.