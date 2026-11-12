Sociedad

Inicia Operación el Primer Sistema de Bombeo en la Presa Las Pintas, Jalisco

El gobernador aseguró que recuperar el volumen de agua perdido permitirá reducir los tandeos, luego del recorte del 30% en el suministro tras el cierre de las instalaciones.

Tandeos en JaliscoPrometen finalizar tandeos en Jalisco. Foto: N+

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El gobernador de Jalisco anuncia la operación del primer sistema de bombeo en Las Pintas. Con tres sistemas, se busca recuperar el agua perdida y reducir tandeos antes del 15 de diciembre.

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