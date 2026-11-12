Sociedad

¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX el Sábado 14 de Noviembre? Confirman a Invitadas Especiales

La catrina gigante ya no está, pero la plancha del Zócalo capitalino alberga uno de los conciertos con mayor demanda este fin de semana

Qué evento hay en el Zócalo CDMX el sábado 14 de noviembre 2026 confirman a invitadas especiales para el conciertoLa catrina gigante se despide del Zócalo antes del concierto. Foto: Cuartoscuro

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