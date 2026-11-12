¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX el Sábado 14 de Noviembre? Confirman a Invitadas Especiales

Diversos eventos se realizaron recientemente en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) y este sábado no será la excepción, por eso acá te decimos qué concierto hay el 14 de noviembre 2026, pues ya hay invitadas especiales confirmadas y se espera lleno total en la plancha de la Plaza de la Constitución.

Lo último que hubo en el Zócalo CDMX fue el concierto del pasado 8 de noviembre, Vitae Fest, donde el gran atractivo, además de la música, fue la catrina gigante instalada por la ofrenda monumental del Día de Muertos 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Luce el Zócalo de CDMX con la Catrina Más Grande del Mundo

¿Qué evento hay en el Zócalo el sábado 14 de noviembre 2026?

El evento que se tiene programado en la plancha del Centro Histórico de la CDMX para este sábado es el concierto de Garbage en el Zócalo, laicónica banda de rock alternativo integrada por Shirley Manson, Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker.

La banda escocesa-estadounidense se adueñará de la plancha del Centro Histórico de la CDMX con su sonido que mezcla guitarras distorsionadas, ritmos electrónicos, atmósferas industriales y melodías pegajosas, con letras que hacen una crítica de la sociedad, cuestionan prejuicios, estereotipos, entre otras cosas más.

¿A qué hora inicia el concierto en el Zócalo CDMX este 14 de noviembre?

El concierto de Garbage empieza a las 20:00 horas (8 de la noche, tiempo del centro de México) de este 14 de noviembre 2026. La entrada al evento es gratis y también se va a contar con la participación especial de las siguientes artistas:

Muñeki77a : La cantante argentina se va a encargar de abrir el concierto.

Paulina Villarreal: La integrante de la banda mexicana, The Warning, va a cantar una canción con Garbage.

Se espera que el concierto y todo el evento de Garbage en el Zócalo CDMX, juntos a sus invitadas especiales, tenga una duración aproximada de dos horas, por lo que puede terminar a las 22:00 (10 de la noche) del sábado 14 de noviembre.

AO