Sociedad

¿A Qué Hora Es el Concierto Mañana en el Zócalo CDMX? Quién Va a Estar y Horarios por Artista

Este domingo 8 de noviembre se realiza el Vitae Fest 2026 en el Zócalo y acá te decimos a qué hora tocan todos los artistas que van a dar concierto gratis

A qué hora es el concierto en el Zócalo CDMX hoy 8 de noviembre 2026 artistas horarios del eventoEl concierto se realiza con la catrina gigante aún instalada en el Zócalo. Foto: Cuartoscuro

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