¿A Qué Hora Es el Concierto Mañana en el Zócalo CDMX? Quién Va a Estar y Horarios por Artista

Las festividades por el Día de Muertos llegaron a su fin y ahora toca presenciar varios eventos musicales en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) y el concierto de este domingo 8 de noviembre 2026 promete llenar la plancha de la Plaza de la Constitución, por eso acá te decimos quién va a estar gratis y a qué hora empieza el show.

Los capitalinos tuvieron interés en el popular reciento de la ciudad debido a la catrina gigante en el Zócalo CDMX, la cual sigue instalada y formará parte del atractivo del concierto de este domingo, por eso en una nota ya te dijimos qué evento hay en la plancha del Centro Histórico.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Luce el Zócalo de CDMX con la Catrina Más Grande del Mundo

¿A qué hora empieza el concierto en el Zócalo CDMX este domingo 8 de noviembre?

El evento que se va a realizar en la plancha del Centro Histórico de la CDMX durante este domingo es el Vitae Fest 2026, un recital por la paz, que reúne diferentes artistas y agrupaciones de géneros musicales como el rock, el pop, el regional mexicano y los sonidos urbanos.

El Vitae Fest en el Zócalo empieza a las 16:00 horas (4 de la tarde, tiempo del centro de México) de este 8 de noviembre 2026. La entrada al evento es gratis y el objetivo es brindar una propuesta musical que promueve valores como el perdón, la reconciliación y la esperanza, de acuerdo con el semanario Desde la Fe.

¿Quién va a estar en el Zócalo este 8 de noviembre 2026? Horarios por artista

Aunque son pocos los artistas programados para el concierto en el Zócalo, todos son de renombre: Mau y Ricky, Enjambre, Alexander y Banda Los Recoditos. El horario de presentación de cada uno es el siguiente:

Mau y Ricky: 17:20 horas.

Enjambre: 18:40 horas.

Alexander Acha: 20:10 horas.

Banda Los Recoditos: 21:15 horas.

Por ahora no se sabe con exactitud a qué hora termina el concierto Vitae Fest en el Zócalo CDMX este domingo 8 de noviembre 2026, pero se espera que el evento culmine durante la noche, entre las 10 y las 11.

AO