Con Explorador Nuclear y Nuevos Astronautas, NASA Prepara la Luna como Paso a Marte

Una nueva misión de la NASA mantiene en expectativa al mundo, pues este sábado la agencia espacial estadounidense anunció que enviará un nuevo vehículo explorador impulsado con energía nuclear para que prepare los cimientos para la primera base en la Luna.

Los funcionarios de la NASA revelaron que esta unidad llamada PROMISE tendrá como característica principal que su construcción contará con partes que sirvieron para artefactos enviados a Marte.

Asimismo, indicaron que otorgaron a Blue Origin un contrato base de 94 millones de dólares para que en 2028, el explorador pueda ser transportado hasta el polo sur de la Luna con la finalidad de completar una misión de 18 meses que será la primera fase de la nueva base, así lo explicó el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

"Estamos construyendo la base lunar misión por misión", dijo durante la exposición aeroespacial MAX POWER en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida.

PROMISE de seis ruedas alunizará en ese tramo de la Luna para analizar la superficie, el subsuelo y el potencial de recursos. También se encargará de proporcionar datos que ayuden a seleccionar sitios de alunizaje para misiones tripuladas, así como futuras actividades de infraestructura y exploración.

Además, el explorador de propulsión nuclear destaca por su capacidad de operación durante las noches lunares, las cuales son más largas que las terrestres, así como en regiones de sombra permanente donde se presume la presencia de hielo, un elemento crucial para las investigaciones.

Durante el mismo evento, la NASA confirmó que entrenará a la próxima generación de astronautas para operar en la superficie lunar, y vivir y trabajar fuera de la Tierra, “serán pioneras”, dijo Isaacman.

"Las personas que seleccionemos podrían caminar sobre la Luna, vivir y trabajar en la base lunar, y ayudar a ser pioneras en los sistemas y operaciones que, en última instancia, llevarán tripulaciones a Marte", expuso.

EPP