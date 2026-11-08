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Con Explorador Nuclear y Nuevos Astronautas, NASA Prepara la Luna como Paso a Marte

El vehículo, llamado PROMISE será trasladado hasta el polo sur de la Luna y completará una misión de 18 meses; así funcionará

Con Explorador Nuclear y Nuevos Astronautas, NASA Prepara la Luna como Paso a MarteEn la imagen, proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II captó esta vista donde la Tierra se oculta tras la Luna durante su sobrevuelo lunar. Foto: AP / Archivo

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