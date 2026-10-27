Ciencia y Tecnología

Telescopio Swift de la NASA Caerá a la Tierra Tras 22 Años en el Espacio

Durante sus años de operación, la misión observó más de 2,000 estallidos de rayos gamma, las explosiones más potentes del cosmos y más de 1,400 supernovas

NASAEl archivo de Swift contiene cerca de 22 años de mediciones del brillo de todo tipo de estallidos cósmicos. Foto: NASA | Ilustrativa.

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