Hallan Huellas de ‘Animales Gigantes’ en Michoacán; INAH Confirma que Son de Dinosaurios
Las huellas son de especies que habitaron hace 65 millones de años una parte del actual territorio de Apatzingán
Las huellas son de especies que habitaron hace 65 millones de años una parte del actual territorio de Apatzingán
Pobladores de la comunidad San Juan de los Plátanos, ubicada cerca del cauce de un arroyo en el municipio de Apatzingán, Michoacán, descubrieron unas huellas que les parecieron peculiares por su forma, pero sobre todo por su gran tamaño. Debido a la sorpresa por el hallazgo, dieron aviso a las autoridades: son de “animales gigantes”, advirtieron.
Hoy el INAH confirmó que las 50 huellas pertenecen a dinosaurios. Luego de realizar los análisis correspondientes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, aseguró que estas pisadas fosilizadas pertenecen a especies que habitaron hace 65 millones de años una parte del actual territorio del estado.
El investigador del Centro INAH Michoacán, Raymundo Cervantes Barriga, fue quien lideró el equipo que hizo el dictamen.
“Confirmó que se trata de pisadas de dinosaurios herbívoros y carnívoros, de talla mediana y grande”, indicó el Instituto.
Según los especialistas, el hallazgo de las huellas de dinosaurios se ha registrado en un rango de 40 metros cuadrados de extensión sobre una plataforma de roca sedimentaria, justo en el borde del río.
“La evidencia indica que se trata de una serie de huellas perteneciente a distintas especies, la cual podría extenderse varios metros más. Las dimensiones de las icnitas varían entre los 12 y los 48 centímetros de longitud, y anchura de hasta 30 centímetros”, refirieron.
Los datos preliminares indican que, por la morfología de las huellas, es decir, el tamaño, forma, número de dedos y profundidad, se podría tratar de tres familias de dinosaurios:
Una carnívora de terópodos, de gran tamaño, de hasta 4 metros de altura, posiblemente, la de los tiranosáuridos, caracterizada por su huella de tres dedos. La siguiente corresponde a dinosaurios más pequeños, de hasta 2 metros de altura, similares a los raptores (Dromaeosauridae), de tres dedos.
Mientras que la última sería de herbívoros, del tipo pico de pato (Hadrosauridae), que pudieron llegar a medir 4 metros de altura, cuya huella deja ver tres dedos y extremos redondeados.
“Estas especies vivieron hace 65 millones de años, durante el Cretácico tardío, cuando dicha región debió tener cuerpos de agua, donde los animales se acercaban a alimentarse”, dijo el paleontólogo, Cervantes Barriga.
De acuerdo con las autoridades, desde el 21 de octubre, un equipo de especialistas realiza labores de documentación y registro del lugar, por lo que aún hay grandes espacios por revisar, entonces, el número de huellas de dinosaurios en Michoacán podría aumentar.
En el equipo que lleva a cabo la investigación participa el geólogo, Jasinto Robles Camacho, quien toma muestras de la roca para su estudio. También los arqueólogos, María Fernanda Cabrera y José Luis Punzo Díaz, encargados de la fotogrametría de las huellas, mientras que el registro en moldes está a cargo del biólogo y paleontólogo José Luis Ávila; para la identificación preliminar se cuenta con el apoyo del paleontólogo Carlos A. Hernández Luna.
“Esta variedad de huellas puede ampliar el conocimiento sobre muchos aspectos de los dinosaurios en México, como la locomoción, la dirección de su marcha y, con ello, la convivencia entre especies, el comportamiento y la morfología”, destaca el arqueólogo Punzo Díaz.
El hallazgo de huellas de dinosaurio ha sorprendido a los habitantes de San Juan de los Plátanos, Apatzingán. No obstante, no es el primer descubrimiento de este tipo en Michoacán.
Datos oficiales revelan que en Playa Azul, en Lázaro Cárdenas; El Aguaje, en Aguililla, y los límites de Tiquicheo y Tuzantla, han descubierto más pisadas de estos animales sorprendentes.
En México hay poco más de 30 sitios con icnitas de dinosaurio registrados ante el INAH, ubicados en los estados de Puebla, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Durango y Michoacán.
“Este yacimiento (el de San Juan de los Plátanos) se localizó en un área del país que enfrenta diversos retos sociales, por lo que un hallazgo así puede motivar a las poblaciones de la región, principalmente las infancias”, finalizó el especialista.
EPP