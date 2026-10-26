Ciencia y Tecnología

Hallan Huellas de ‘Animales Gigantes’ en Michoacán; INAH Confirma que Son de Dinosaurios

Las huellas son de especies que habitaron hace 65 millones de años una parte del actual territorio de Apatzingán

Pobladores de San Juan de los Plátanos descubrieron huellas de dinosaurios en Apatzingán, MichoacánFoto: INAH
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