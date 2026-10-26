Hallan Huellas de ‘Animales Gigantes’ en Michoacán; INAH Confirma que Son de Dinosaurios

Pobladores de la comunidad San Juan de los Plátanos, ubicada cerca del cauce de un arroyo en el municipio de Apatzingán, Michoacán, descubrieron unas huellas que les parecieron peculiares por su forma, pero sobre todo por su gran tamaño. Debido a la sorpresa por el hallazgo, dieron aviso a las autoridades: son de “animales gigantes”, advirtieron.

Hoy el INAH confirmó que las 50 huellas pertenecen a dinosaurios. Luego de realizar los análisis correspondientes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, aseguró que estas pisadas fosilizadas pertenecen a especies que habitaron hace 65 millones de años una parte del actual territorio del estado.

El investigador del Centro INAH Michoacán, Raymundo Cervantes Barriga, fue quien lideró el equipo que hizo el dictamen.