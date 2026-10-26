Sociedad

Ofrecerán Consultas Médicas Gratuitas en Matamoros: Estos son los Sectores

Además, se realizarán estudios de laboratorio básico y acciones de labor social para atender las necesidades de los habitantes

Ofrecerán Consultas Médicas Gratuitas en MatamorosOfrecerán Consultas Médicas Gratuitas en Matamoros. Foto: Secretaría de Marina

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La Secretaría de Marina lleva atención médica gratuita a comunidades vulnerables en Matamoros.

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