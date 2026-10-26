Ofrecerán Consultas Médicas Gratuitas en Matamoros: Estos son los Sectores

La Secretaría de Marina inició en Matamoros la séptima fase del Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso, mediante el cual se ofrecerán servicios de salud gratuitos a comunidades vulnerables hasta el próximo 15 de noviembre.

Las brigadas médicas brindarán consultas generales y atención especializada en pediatría, ginecología, psicología y odontología. Además, se realizarán estudios de laboratorio básico y acciones de labor social para atender las necesidades de los habitantes.

Durante esta etapa, el programa recorrerá 13 comunidades del municipio, entre ellas:

Playa Bagdad

La Bartolina

Isla Mano de León

El Mezquital

El Norteño

Punta de Piedra

Con estas acciones, la Secretaría de Marina busca acercar los servicios médicos a las familias que viven en zonas de difícil acceso y que enfrentan mayores obstáculos para recibir atención sanitaria.