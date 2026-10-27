A casi dos años de la muerte de Diana de la Cerda Pérez, la Fiscalía General del Estado (FGE) busca que se imponga una pena de hasta 35 años de prisión a los dos presuntos responsables de su fallecimiento.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 4 de marzo de 2025, cuando Diana, de 44 años, murió luego de ser atropellada y arrastrada por hombres que presuntamente intentaban robar la batería de su vehículo, a las afueras de la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía, informó que el caso ya fue judicializado y que se mantiene comunicación con la familia de la víctima. Señaló que buscarán que se aplique todo el peso de la ley, con respeto a los derechos humanos de ambas partes durante el proceso.

El funcionario agregó que la Fiscalía ya presentó las pruebas necesarias y aseguró que la prolongación del procedimiento judicial obedece a circunstancias ajenas a la institución. Los dos imputados enfrentan un proceso por homicidio doloso calificado y permanecen en prisión preventiva.

Por su parte, Juan José Rosales, esposo de Diana, pidió que se dicte sentencia contra los dos presuntos responsables, pues expresó su inconformidad por el tiempo transcurrido sin que exista una resolución judicial. También manifestó su molestia debido a que el taxi presuntamente involucrado en los hechos continúa en circulación en Torreón.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Piden Justicia por la Muerte de Diana; Fue Arrollada en Torreón, Coahuila

El esposo de Diana también afirmó que los imputados han intentado negociar un acuerdo con la familia, propuesta que rechazó. Señaló que busca una sentencia que considere justa y que, desde su perspectiva, supere los 40 años de prisión.

La familia espera que la próxima audiencia permita avanzar hacia una resolución del caso. Mientras tanto, la Fiscalía reiteró que mantiene el acompañamiento a las víctimas indirectas y que buscará que se determinen las responsabilidades correspondientes conforme a derecho.