Seguridad

Buscan 35 Años de Prisión por Muerte de Diana de la Cerda en Torreón, Coahuila

La Fiscalía General del Estado informó que los presuntos responsables enfrentan un proceso por homicidio doloso calificado

Buscan 35 Años de Prisión por Muerte de Diana de la Cerda en Torreón, CoahuilaLa mujer fue atropellada por un vehículo en las inmediaciones de la Clínica 16 del IMSS. Foto: N+

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