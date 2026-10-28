Accidentes

Conductor Vuelca al Intentar Esquivar un Perro en Carretera Torreón-San Pedro

En el automóvil viajaban dos personas que sufrieron algunos golpes

Conductor Vuelca al Intentar Esquivar un Perro en Carretera Torreón-San PedroServicios de emergencia arribaron al lugar para atender a los lesionados. Foto: N+

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