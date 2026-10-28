Conductor Vuelca al Intentar Esquivar un Perro en Carretera Torreón-San Pedro

Una volcadura se registró sobre la carretera Torreón-San Pedro, a la altura del ejido Escuadrón 201, en el municipio de Matamoros, Coahuila. El accidente involucró a un automóvil en el que viajaban dos personas, quienes resultaron con algunos golpes.

Los hechos ocurrieron la noche de este martes, cuando un vehículo que circulaba por dicha vialidad perdió el control de la unidad luego de que presuntamente se le atravesara un perro en el camino.

La situación habría provocado que el automóvil volcara, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de los servicios de emergencia para atender a los ocupantes y valorar su estado de salud.

Al lugar arribaron los cuerpos de auxilio para brindar atención médica a los dos tripulantes y atender el incidente. Hasta el momento, no se ha proporcionado información adicional sobre las circunstancias en las que ocurrió el percance.