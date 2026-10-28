Muere Querida Actriz de TV Tras Batalla contra el Cáncer de Páncreas

El mundo de la televisión está de luto tras la partida de una reconocida actriz que marcó algunos de los granes momentos en la industria del entretenimiento en los años 70 y 80.

Luego de que se diera a conocer su fallecimiento, después de ser diagnosticada con cáncer de páncreas, figuras como David Letterman lamentaron su partida y recordaron momentos en los que compartieron espacio al aire.

¿Quién era Susan Saint James?

La actriz Susan Saint James murió el lunes a los 80 años de edad, según confirmó uno de sus representantes a la revista People.

Por su papel en la serie "El nombre del juego" de la NBC, recibió tres nominaciones al premio Emmy, incluyendo un premio a la mejor actriz de reparto en una serie dramática en 1969.

También gozó de gran popularidad por las producciones "McMillan y esposa", con Rock Hudson, y con Jane Curtin en la sitcom "Kate & Allie".

Pese a que en los últimos años se alejó de la actuación en papeles principales, no dejó de realizar participaciones esporádicas y su legado siguió sobre las bases sólidas que desarrolló en sus años de mayor actividad.

Saint James también participó en cine. Entre sus créditos en el séptimo arte se incluyen "Outlaw Blues", "Love at First Bite" y "How to Beat the High Cost of Living".

En 2004 la tragedia marcó su vida, luego de que su hijo Teddy, de 14 años, murió en un accidente aéreo en Colorado, Estados Unidos, mientras viajaba en un avión privado que se estrelló.

Susan hizo una aparición en el programa Today Show unos días después del accidente. Fue acompañada por Tim Russert, periodista de la NBC y amigo de la familia. Acudió al matutino para agradecer todo el cariño y las condolencias recibidas por parte de los fans.