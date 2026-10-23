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¿Peso Pluma Ya Tiene Novia? Visita a Parque de Diversiones Desata Rumores sobre Nueva Conquista

Después de su mediática relación con Kenia Os, Peso Pluma fue visto con una misteriosa mujer en Universal Studios en Orlando, Florida

Conoce si Peso Pluma Ya Tiene Novia Después de Kenia OsPeso Pluma terminó su relación con Kenia Os en junio de 2026. Foto: AP
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