¿Peso Pluma Ya Tiene Novia? Visita a Parque de Diversiones Desata Rumores sobre Nueva Conquista

Peso Pluma no solo ganó en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 este jueves, ya que también habría logrado una nueva conquista en el amor, después de su mediática relación con Kenia Os, que terminó en junio de 2026.

Esto luego de que el cantante de corridos fuera visto en Universal Studios, parque de diversiones en Orlando, Florida, acompañado por una mujer quien se especula sería su supuesta nueva novia.

En un video que circula en las redes sociales, se ve a Doble P con el rostro completamente tapado, caminando por el complejo, con una dama que solo se cubría con un gorra. Ambos resguardados por el equipo de seguridad del artista.

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¿Peso Pluma ya tiene nueva novia?

Hasta el momento, Hassan Emilio Kabande no ha revelado si ya tiene nueva pareja, ni ha compartido fotos con su posible conquista, por lo que su relación no puede ser confirmada.

Sin embargo, se sabe que Doble P gusta de llevar a sus novias a Disney y otros parques temáticos, ya que en su momento lo hizo con Nicki Nicole y Kenia Os.

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Por otra parte, la cuenta de Reinaveneenosa en Instagram compartió fotos de la supuesta nueva pareja de Peso Pluma, quien sería de Tijuana y lo estaría acompañando en su viaje a Miami por los Premios Billboard Latin Music 2026.

PPP