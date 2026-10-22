Famosos

Así Es la Mansión de Juan Gabriel en Florida, la Más Cara de la Zona

La propiedad ubicada en Southwest Ranches, perteneció al cantante desde 1995

Así es la Mansión de Juan Gabriel que Salió a la Venta en 38.9 Millones de DólaresAsí es la Mansión de Juan Gabriel que Salió a la Venta en 38.9 Millones de Dólares. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La mansión de Juan Gabriel en Florida está a la venta por 38.9 millones de dólares, superando el récord local.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+