Así Es la Mansión de Juan Gabriel en Florida, la Más Cara de la Zona

La antigua residencia de Juan Gabriel en Florida recientemente se puso a la venta por 38.9 millones de dólares. Se ubica en Southwest Ranches, al norte de Miami; la propiedad cuenta con casi cuatro hectáreas de terreno, seis edificios y distintas áreas de recreación.

El anuncio inmobiliario se publicó desde el 7 de octubre a través de Coldwell Banker.

De acuerdo con el Miami Herald, el precio supera al de la vivienda más costosa que se ofrecía anteriormente en esa zona, anunciada por 22.5 millones de dólares.

La propiedad abarca casi cuatro hectáreas y cuenta con seis edificios, entre ellos una residencia principal con cinco cuartos y una casa para los invitados.

Uno de sus espacios es un pabellón de baloncesto de 3 mil 198 pies cuadrados, cuya superficie también aparece en el anuncio como 975 metros cuadrados. Además, cuenta con dos albercas, estanques y árboles frutales.

Estas instalaciones forman parte de un terreno que concentra diferentes construcciones y espacios dentro de la misma propiedad.

Según los registros de propiedades del condado, una sociedad adquirió la finca en 2022 por 9 millones de dólares. El precio actual equivale a más de cuatro veces esa cantidad.

Juan Gabriel compró el terreno en 1995 y, años después, se lo traspasó a uno de sus hijos. La propiedad conserva así un vínculo con la historia del artista, quien murió en 2016, a los 66 años.

La trayectoria de Juan Gabriel es recordada por canciones como Querida, Amor eterno y Hasta que te conocí, que forman parte de su repertorio más conocido.

En 2009, la Academia Latina de la Grabación lo nombró Persona del Año. De acuerdo con la institución, el cantante vendió más de 100 millones de discos y compuso más de mil 500 canciones.