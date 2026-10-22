Economía

Sheinbaum Explica Por Qué se Reguló la Modalidad 40 de Pensiones del IMSS

La mandataria nacional informa que la decisión se tomó a partir de un análisis de Gobierno

Instalaciones del Hospital General Regional Número 72 del IMSS. Foto: Cuartoscuro | ArchivoInstalaciones del Hospital General Regional Número 72 del IMSS. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+