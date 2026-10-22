Bloqueos de Transportistas en Carreteras de Puebla; Estos Son los Cierres Viales

Se registra la manifestación de transportistas en la autopista México-Puebla-Orizaba, la carretera federal que conecta a Cholula con Huejotzingo, la Recta a Cholula y la Vía Atlixcáyotl, por el asesinato de su delegado regional Estanislao 'Tanis' Hernández Lozano.

Los integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) bloquearon el acceso a estas vialidades y planean más cierres en busca de justicia por el homicidio ocurrido durante un asalto en los límites de Puebla y Veracruz

Los choferes de transporte de carga exigen mayor seguridad en las autopistas y carreteras que cruzan la entidad poblana por lo que dieron a conocer los bloqueos que realizaran este 22 de octubre:

Autopista México-Puebla

Vía Atlixcáyotl

Carretera federal Cholula-Huejotzingo (y zona de San Diego Cuachayotla / Juan C. Bonilla)

Carretera federal a Tehuacán

Carretera a Tlaxcala y Vía Corta a Santa Ana

Periférico Ecológico (en la desviación hacia la autopista)

Carretera El Seco - Cuacnopalan

Entre los tramos carreteros afectados también se encuentran: El Seco–Zacatepec, El Seco–Acatzingo, El Seco–Santa María, Acatzingo–Puebla, Acatzingo–Tepeaca.

Por el momento, el cierre paraliza el tráfico en la Recta a Cholula a la altura de la colonia La Paz en donde conductores de mototaxis no están permitiendo el paso vehicular.

La autopista México-Puebla se encuentra bloqueada de manera intermitente en ambos sentidos a la altura de La María con lapsos de circulación de 20 minutos.

El bloqueo también se encuentra en la carretera federal de Huejotzingo y en la Autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 166, tramo Acatzingo con sentido a la capital poblana, por lo que se recomienda tomar vías alternas para evitar retrasos en las llegadas a sus destinos.

Más tarde, integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) tomaron la Vía Atlixcáyotl provocando un intenso tráfico a la altura de la caseta.

Se exhorta a los automovilistas a mantenerse informados de los cierres viales para prevenir contratiempos.

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Con información de N+

MCS