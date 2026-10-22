Homicidios

Bloqueos de Transportistas en Carreteras de Puebla; Estos Son los Cierres Viales

La autopista que conecta con Veracruz y la federal de Huejotzingo se ven afectadas por esta manifestación tras la muerte de un delegado de AMOTAC

Cierres viales en Puebla por integrantes de AMOTAC.Bloqueos carreteros en Puebla por integrantes de AMOTAC. Foto: Facebook ORIZABA AL MOMENTO

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Transportistas bloquean carreteras en Puebla exigiendo justicia por el asesinato de su delegado. Estos son los cierres viales.

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