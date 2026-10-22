Seguridad

Muere Mujer Mientras Preparaba Gorditas en la Colonia Villas La Merced de Torreón

Paramédicos de la Cruz Roja fueron quienes confirmaron que ya no contaban con signos vitales

Paramédicos de la Cruz Roja fueron quienes confirmaron que ya no contaban con signos vitalesLa mujer se habría desvanecido mientras preparaba gorditas en la colonia Villas La Merced. Foto: N+

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La mujer se habría desvanecido mientras preparaba gorditas en la colonia Villas La Merced

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