Muere Mujer Mientras Preparaba Gorditas en la Colonia Villas La Merced de Torreón

Una mujer de 40 años perdió la vida esta mañana en la colonia Villas La Merced de Torreón, luego de que presuntamente se desvaneciera mientras preparaba gorditas, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

La víctima fue identificada por la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) como Christian Ortega Reyes.

El reporte se recibió cerca de las 7:50 de la mañana a través del número de emergencias 911. Según los primeros datos, sus familiares se percataron de que la mujer no reaccionaba, por lo que decidieron subirla a una camioneta color gris para trasladarla a un hospital y buscar atención médica.

Durante el trayecto, en el cruce de la Diagonal de las Fuentes y la calle De los Vagones, fueron interceptados por una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana. Luego de realizar la revisión correspondiente, los paramédicos confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Al lugar acudieron agentes de la FGEC, adscritos a la Delegación Laguna I, quienes realizaron las diligencias correspondientes para tomar conocimiento de los hechos.

Posteriormente, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento.