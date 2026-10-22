Vinculan a Proceso a César Jáuregui por Ejercicio Ilegal del Servicio Público en Chihuahua

La mañana de este jueves, a las 11:00 horas, inició la segunda audiencia contra César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, señalado por los presuntos delitos de coalición, uso ilícito del servicio público y falsedad en declaraciones.

La diligencia se lleva a cabo en el Supremo Tribunal de Justicia, ubicado sobre la avenida Niños Héroes, en la capital del estado. Aunque inicialmente estaba programada para las 10:00 horas, su inicio se retrasó una hora.

Al exterior de las instalaciones, decenas de simpatizantes del exfiscal se dieron cita con lonas para exigir su libertad y manifestar su respaldo al exfuncionario mientras se desarrolla el proceso judicial.

Cabe señalar que César 'N' participa en la audiencia de este jueves vía Zoom, debido a que permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

Durante su participación ante el juez, se registraron problemas en la transmisión de audio, lo que dificultó que sus declaraciones se escucharan con claridad por parte de los presentes en la sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Al concluir la diligencia, el juez determinó establecer un receso para analizar los argumentos presentados por las partes y, posteriormente, emitir una resolución sobre la situación legal de César 'N'.

Tras la revisión del caso, el juez determinó no vincular a proceso al exfuncionario por el delito de coalición de servidores públicos; sin embargo, sí resolvió vincularlo a proceso por el delito de ejercicio ilegal del servicio público.

Con esta determinación, el proceso penal continuará por ejercicio ilegal del servicio público, mientras que el juez descartó la vinculación por coalición de servidores públicos al considerar que no se cumplían los requisitos legales.