Seguridad

Vinculan a Proceso a César Jáuregui por Ejercicio Ilegal del Servicio Público en Chihuahua

El exfuncionario enfrenta señalamientos por los delitos de coalición, uso ilícito del servicio público y falsedad en declaraciones

Vinculan a proceso a César Jáuregui MorenoCuartoscuro

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César 'N', exfiscal de Chihuahua, enfrenta su segunda audiencia por uso ilícito del servicio público.

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