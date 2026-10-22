Gabinete de Seguridad Busca a Agresores de Chofer de Autobús Atacado a Balazos en Sinaloa

Un chofer de transporte que trasladaba a aproximadamente 30 estudiantes resultó lesionado tras ser atacado a balazos la mañana de este jueves, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

El conductor, identificado como Hugo 'N', de alrededor de 55 años, circulaba entre la colonia Francisco I. Madero y el sector Roblito cuando sujetos armados que viajaban en motocicleta le dispararon.

Tras la agresión, el chofer logró llegar a un filtro de seguridad del Ejército Mexicano, donde solicitó ayuda. Posteriormente fue trasladado a un hospital, mientras que los estudiantes resultaron ilesos, aunque una pasajera sufrió una crisis nerviosa.

Más tarde, el Gabinete de Seguridad informó que la agresión armada fue dirigida contra el conductor del autobús de transporte público, que cubría la ruta El Robalito–Escuinapa. Señaló que en la unidad viajaban estudiantes de secundaria y otros pasajeros.



Destacó que según los primeros reportes, el conductor resultó con una lesión leve y recibió atención médica. Los estudiantes y demás pasajeros resultaron ilesos. Y agregó que en coordinación con la secretaría de Seguridad Pública del estado, mantienen un despliegue en la zona para localizar a los responsables, así como recorridos preventivos para proteger a la población. "La situación en el lugar se encuentra controlada", afirmó el Gabinete de Seguridad.

Má