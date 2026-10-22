Seguridad

Gabinete de Seguridad Busca a Agresores de Chofer de Autobús Atacado a Balazos en Sinaloa

Sujetos armados le dispararon al conductor del camión que transportaba a alumnos de secundaria en la colonia Francisco I. Madero

Chofer que Transportaba Estudiantes fue Atacado a Balazos en Escuinapa, SinaloaChofer que Transportaba Estudiantes fue Atacado a Balazos en Escuinapa, Sinaloa

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