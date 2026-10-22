Tren Embiste Pipa y Choca Vehículos de Yonque en Culiacán

Un fuerte accidente se registró luego de que el tren arrollara una pipa de doble semirremolque y varios vehículos que se encontraban en un yonque en las inmediaciones del sector Feria Ganadera al sur de Culiacán.

El percance ocurrió cuando el conductor del tráiler con doble remolque conducía de poniente oriente sobre el bulevar Las Torres y al querer cruzar las vías fue impactado por el ferrocarril en la primera cisterna.

Tras el impacto, la locomotora siguió avanzando y arrastró alrededor de un kilómetro y medio la unidad de carga la cual al momento de los hechos circulaba vacía.

Afortunadamente no se registraron personas lesionadas o víctimas mortales, solo daños materiales en las unidades involucradas en este hecho ocurrido al amanecer de este jueves 22 de octubre.