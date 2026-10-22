Accidentes

Tren Embiste Pipa y Choca Vehículos de Yonque en Culiacán

La unidad pesada fue arrastrada varios metros en las inmediaciones del sector Feria Ganadera ubicado en la zona sur

Tren Arrolla una Pipa y Carros de un Yonke en CuliacánTren arrolló una pipa y varios carros estacionados en Culiacán. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tren impacta pipa y vehículos en Culiacán, arrastrándolos por más de un kilómetro. Sin heridos, pero con daños materiales.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+