Accidentes

Así Fue Accidente en Autopista Peñón-Texcoco Hoy: Volcadura Provoca Afectación Vial Hacia CDMX

Elementos de la Guardia Nacional (GN) resguardan la zona, debido a que solo hay un carril para la circulación

Volcadura en autopista Peñón-TexcocoVolcadura en autopista Peñón-Texcoco. Foto: N+

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Volcadura en la Autopista Peñón-Texcoco complica el tránsito hacia CDMX. Guardia Nacional resguarda la zona, solo un carril disponible. Descubre qué pasó.

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