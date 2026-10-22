Así Fue Accidente en Autopista Peñón-Texcoco Hoy: Volcadura Provoca Afectación Vial Hacia CDMX

Un accidente se registró la mañana de este jueves en la Autopista Peñón-Texcoco, en el Estado de México (Edomex), lo que afecta la vialidad en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los primeros reportes, un camión tipo torton que trasladaba jitomates, procedente de Hidalgo y con destino a la Central de Abasto de CDMX, volcó sobre el acotamiento.

Testigos refieren que el conductor trató de esquivar la carga vial conduciendo sobre el acotamiento, pero las llantas del eje derecho resbalaron y la unidad cayó sobre su costado derecho.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Accidente en la Peñón-Texcoco: Volcadura de Camión Deja Afectaciones Viales

En la unidad viajaban tres jóvenes que no resultaron lesionados. Elementos de la Guardia Nacional (GN) resguardan la zona, debido a que solo hay un carril para la circulación que ya se ve bastante afectada.

Una grúa particular ya enganchó la unidad para retirarla de la vía, sin embargo, se complica la maniobra porque hay muchos autos que se atascaron con el lodo del camellón central.

Con información de N+

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