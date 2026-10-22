Así Fue Accidente en Autopista Peñón-Texcoco Hoy: Volcadura Provoca Afectación Vial Hacia CDMX

Testigos refieren que el conductor trató de esquivar la carga vial conduciendo sobre el acotamiento, pero las llantas del eje derecho resbalaron y la unidad cayó sobre su costado derecho.
En la unidad viajaban tres jóvenes que no resultaron lesionados. Elementos de la Guardia Nacional (GN) resguardan la zona, debido a que solo hay un carril para la circulación que ya se ve bastante afectada.
Una grúa particular ya enganchó la unidad para retirarla de la vía, sin embargo, se complica la maniobra porque hay muchos autos que se atascaron con el lodo del camellón central.