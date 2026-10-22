Patrulla Choca en CDMX: Reportan 3 Lesionados por Accidente en Alcaldía Cuauhtémoc

Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana chocó este jueves por la mañana contra un vehículo particular en la alcaldía Cuauhtémoc, dejando a tres personas lesionadas.

Paramédicos arribaron al lugar para atender a los lesionados.

El siniestro se registró la mañana de este jueves en el Eje 1 Norte a la altura de la calle Zarco en la colonia Guerrero, a un costado del Mercado Martínez de la Torre, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Testigos revelaron a N+ que el policía que conducía la unidad de género de la SSC presuntamente se habría pasado el alto y, según las declaraciones, el vehículo viajaba a exceso de velocidad e impactó contra una camioneta tipo Renault blanca con placas del Estado de México.

Al lugar llegó una grúa de la Policía de CDMX para retirar los vehículos involucrados en el siniestro, mientras que las aseguradoras también se encuentran en el lugar.

Se trata del segundo choque de esta mañana de jueves en donde se encuentra involucrada una patrulla de la SSC capitalina.

TLS