Accidentes

Patrulla Choca en CDMX: Reportan 3 Lesionados por Accidente en Alcaldía Cuauhtémoc

Testigos revelaron a N+ que la unidad de la SSC presuntamente viajaba a exceso de velocidad

Patrulla de género de la SSC chocó contra una camioneta particular hoy 22102026Patrulla de género de la SSC chocó contra una camioneta particular hoy en la Cuauhtémoc. Foto: N+

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