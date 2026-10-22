Clima en Nuevo León: Prevén Regreso de Lluvias Esta Noche

Monterrey amaneció este jueves con cielo soleado y temperaturas de entre 19 y 21 grados centígrados. Sin embargo, las condiciones del tiempo podrían cambiar durante la noche, cuando se espera el regreso de las lluvias a la zona metropolitana.

Durante las primeras horas del día, a diferencia de muchas jornadas anteriores, se reportó mala calidad del aire en cinco estaciones de monitoreo, mientras que dos registraron condiciones aceptables y ocho marcaron buena calidad, de acuerdo con los datos correspondientes a las 8:00 de la mañana.

Para este jueves, los pronósticos indican condiciones mayormente soleadas durante la mañana y parte de la tarde, con temperaturas máximas de entre 27 y 28 grados centígrados. La probabilidad de lluvia aumentará después de las 9:00 de la noche, cuando podrían presentarse las primeras precipitaciones. A partir de ese momento, se prevé una ventana de varios días con posibilidades de lluvia para Monterrey y su área metropolitana, por lo que las condiciones meteorológicas podrían mantenerse variables durante los próximos días.

Las probabilidades de precipitación para los siguientes siete días oscilan entre el 35 y cerca del 50 por ciento. Sin embargo, los acumulados previstos serían menores y no se compararían con las lluvias extraordinarias que se han registrado durante las semanas anteriores.

Mientras tanto, en el océano Pacífico se formó la tormenta tropical “Vance”, que durante la mañana de este jueves se fortaleció y presentó vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora.

El sistema se ubicaba a 820 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y se desplazaba hacia el oeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora. De acuerdo con el pronóstico, se esperaba que durante las siguientes 24 horas alcanzara la categoría de huracán. Además, su trayectoria podría llevarlo a aproximarse a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco durante la siguiente semana, por lo que se mantiene la atención sobre su evolución y desplazamiento.

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Por otra parte, en el océano Atlántico se formó la tormenta tropical “Josephine”, que durante este jueves se localizaba a 320 kilómetros al sureste de Nantucket, con vientos de 100 kilómetros por hora. El fenómeno se desplazaba hacia el noreste a una velocidad de 19 kilómetros por hora, alejándose y sin representar un riesgo para el territorio continental, según la información proporcionada.

De esta manera, mientras Monterrey se prepara para un posible regreso de las lluvias durante la noche y los próximos días, los sistemas tropicales “Vance” y “Josephine” continúan su desplazamiento en sus respectivas regiones oceánicas.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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