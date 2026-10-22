Pronóstico del tiempo

Pronostican Lluvias y Ambiente Fresco en Estos Municipios de Tamaulipas

Protección Civil prevé que se presenten de moderadas a fuertes a partir de este jueves

Pronostican Lluvias y Ambiente Frío en Estos Municipios de TamaulipasPronostican Lluvias y Ambiente Frío en Estos Municipios de Tamaulipas

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Se pronostican lluvias fuertes desde el jueves. Prepárate para un ambiente fresco, especialmente en Miquihuana con mínimas de 8 grados.

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