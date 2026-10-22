Pronostican Lluvias y Ambiente Fresco en Estos Municipios de Tamaulipas

Protección Civil Tamaulipas informó que se esperan lluvias moderadas a fuertes en el estado a partir de este jueves, debido al ingreso de humedad tropical proveniente del Golfo de México. Las precipitaciones podrían continuar hasta el fin de semana, principalmente en la Zona Centro, la Región Cañera y la Zona Sur.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían acumular hasta 60 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de entre 25 y 45 kilómetros por hora. También existe riesgo de encharcamientos en algunos sectores, por lo que se recomienda tomar precauciones durante las precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, Laredo podría alcanzar los 31 grados; Reynosa y Matamoros, 30; San Fernando y El Mante, 29; Ciudad Victoria y la zona conurbada de Tampico, 28; y Miquihuana, 26 grados. Para esta última ciudad se prevé la temperatura mínima más baja, de 8 grados.

Se espera un ambiente fresco durante las mañanas y cálido por las tardes, con condiciones más frescas en las zonas serranas.