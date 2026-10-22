Tormenta Vance Se Fortalece y Prevén que Se Convierta en Huracán Mañana

La tormenta tropical Vance se intensificó ligeramente esta noche en el Pacífico, muy al sur de las costas mexicanas, pero se pronostica que el sistema se convierta en huracán la tarde de mañana jueves.

A las 21:00 horas de este miércoles, tiempo del centro de México, Vance se ubicó a 815 km al sur de Acapulco y a 1,115 km al sur-sureste de Manzanillo , informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

El NHC advirtió que la tormenta tropical podría intensificarse rápidamente en las próximas horas, mientras se desplaza al noreste, hacia el litoral mexicano, donde podría aproximarse entre el domingo y el lunes como huracán categoría 2 en la escala Sffir-Simpson, según el cono de trayectoria.

"Se espera una rápida intensificación, y se pronostica que el sistema se convierta en huracán el jueves", apuntó el NHC.

Actualmente, la tormenta tropical no representa riesgo en tierra y presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h. Para ser huracán categoría 1 deberá aumentar la fuerza de sus vientos a 120 km/h.

Vance mantiene vientos con fuerza de tormenta tropical que se extienden hasta 110 kilómetros desde su centro. Su presión central mínima se estima en 1000 milibares.

Foto: NHC.

Por este fenómeno meteorológico no se han emitido vigilancias ni avisos costeros en efecto.

Pero se prevé que genere marejadas que empezarán a afectar este fin de semana porciones de la costa del sur y suroeste de México, y que continúen durante la próxima semana.

Estas marejadas pueden provocar oleaje peligroso y corrientes marinas que ponen en riesgo la vida.

ASJ