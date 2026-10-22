Cultura

‘Escritora, No Terrorista’: 3 Premios Nobel de Literatura Se Pronuncian a Favor de Sally Rooney

J.M. Coetzee, Annie Ernaux y la recién galardonada Anne Carson son los tres premios Nobel de Literatura que lideran una carta en apoyo a la escritora

Libros de Sally RooneyGanadores del Premio Nobel de Literatura respaldan a Sally Rooney. Foto: AFP
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