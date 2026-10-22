Detienen a Sujeto por Incumplir con su Libertad Condicional en la Ciudad de Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cumplimentó una orden de aprehensión contra Héctor “N”, por incumplir las obligaciones relacionadas con el beneficio de la condena condicional que le fue otorgado por la autoridad judicial.

Los hechos ocurrieron el 1 de octubre de 2025, cuando elementos de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla circulaban por Santa María Xonacatepec, junta auxiliar de la capital poblana, y detectaron una camioneta roja sin placas de circulación, cuyas características coincidían con las de un vehículo relacionado con una investigación.

Al detener su marcha para entrevistarse con sus ocupantes, los agentes observaron en el compartimiento delantero del lado del copiloto diversos cartuchos para arma de fuego.

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Héctor ‘N’ y otras tres personas fueron puestos a disposición del Fiscal Federal y posteriormente sentenciados por el delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, previsto y sancionado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y se les concedieron los beneficios previstos en la legislación penal.

Durante una audiencia celebrada por el cumplimiento de obligaciones inherentes al beneficio de la condena condicional, la autoridad judicial hizo constar que Héctor ‘N’ no compareció, por lo que el Ministerio Público de la Federación solicitó la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial.

Con información de N+

GMAZ