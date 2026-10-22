Seguridad

Detienen a Sujeto por Incumplir con su Libertad Condicional en la Ciudad de Puebla

Héctor 'N' había sido condenado previamente por posesión de cartuchos útiles en Santa María Xonacatepec, junta auxiliar de la capital poblana

Detenido Héctor N Libertad Condicional Incumplida Santa María Xonacatepec PueblaHéctor 'N' había sido sentenciado por portación de cartuchos. Foto: X @FGR_Pue

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Héctor 'N', condenado por posesión de cartuchos, es arrestado por incumplir su libertad condicional en Puebla. Conoce la historia completa.

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