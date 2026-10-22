Seguridad

Nombran a Daniel Terrazas Como Nuevo Fiscal de Distrito Zona Centro en Chihuahua

Gilberto Loya, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, anunció el nombramiento

El nuevo fiscal sustituirá a Heliodoro AraizaEl nuevo fiscal sustituirá a Heliodoro Araiza. Foto: FGE

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Gilberto Loya anuncia a Daniel Terrazas como nuevo fiscal de Zona Centro en Chihuahua.

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