Nombran a Daniel Terrazas Como Nuevo Fiscal de Distrito Zona Centro en Chihuahua

El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya, dio a conocer el nombramiento de Daniel Abraham Terrazas Parada como nuevo fiscal de Distrito Zona Centro, en sustitución de Heliodoro Araiza Reyes, a quien agradeció el tiempo que estuvo al frente de esta representación de la Fiscalía.

Loya explicó que el nombramiento forma parte de un nuevo modelo de procuración de justicia y seguridad, integrado por nueve ejes fundamentales. Entre ellos, destacó la búsqueda de una justicia pronta e imparcial, así como la reingeniería organizacional de las áreas que intervienen en el proceso de investigación.

Antes de asumir esta responsabilidad, Terrazas Parada se desempeñaba como director del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado.

El nuevo fiscal cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, así como con una especialidad en materia de niñas, niños y adolescentes. A lo largo de más de 15 años de trayectoria en el servicio público, ha ocupado diversos cargos, entre ellos director general jurídico de la Fiscalía General del Estado, regidor del Ayuntamiento de Chihuahua y subdirector jurídico de la Tesorería Municipal.