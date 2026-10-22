Muere Manuel Otto, el Creador de Videojuego 'Stick Run', durante Transmisión en Vivo

Manuel Otto, desarrollador alemán de videojuegos y creador de Stick Run, murió a los 30 años tras un incidente relacionado con una transmisión en vivo. El caso se dio a conocer este miércoles 21 de octubre de 2026, mientras las autoridades alemanas investigan un incendio mortal ocurrido en Baviera.

El equipo vinculado con Stick Run informó en redes sociales que tuvo conocimiento de una transmisión en la que Otto aparentemente habría atentado contra su vida. La emisión fue retirada de la plataforma, al igual que el video asociado.

La información difundida por el equipo no detalla públicamente las circunstancias del incidente. En su comunicado, pidió a la comunidad respetar la privacidad de las personas involucradas y evitar compartir rumores o información sin verificar.

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Un portavoz de la plataforma en la que se realizó la transmisión confirmó que se retiró el canal de Otto y la transmisión para impedir que otras personas continuaran viendo el contenido.

Otto era conocido por crear Stick Run, un videojuego de plataformas que ganó popularidad durante los primeros años de los juegos integrados en Facebook. Lo desarrolló cuando tenía 14 años y lo lanzó en agosto de 2010.

El juego consistía en controlar a un personaje que debía avanzar por distintos escenarios y esquivar obstáculos. Posteriormente, también llegó a dispositivos móviles y reunió una amplia comunidad de jugadores.

Tras conocerse la noticia, el equipo de Stick Run expresó sus condolencias a los familiares, amigos y personas cercanas al desarrollador, y pidió a sus seguidores evitar la difusión de grabaciones del incidente y de versiones no verificadas.

PT