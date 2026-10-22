¿Kim Jong Un Tiene Hijos? Esta es la Familia del Líder de Corea del Norte

El nombre de Kim Jong Un acapara los reflectores de todo el mundo, pues a raíz de los falsos rumores de que se murió el actual líder de Corea del Norte, surgió la duda de quién sería su sucesor, por eso es momento de revisar cuántos hijos tiene el mandatario norcoreano de 42 años de edad y todo lo que sabemos de su familia.

Para disipar las dudas de si Kim Jong Un sigue vivo, en una nota ya te contamos qué pasó con el supuesto reporte de que el presidente de Corea del Norte estaba en coma y desde ya te adelantamos quién puede ser su sucesor en dicha dictadura.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Y Qué está Pasando con Corea del Norte?

¿Kim Jong Un tiene hijos?

De acuerdo con el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur, existe la posibilidad de que el líder norcoreanos tenga al menos tres hijos, pero aún no existe información verídica sobre el número de descendientes y el orden de su nacimiento.

Lo único que se sabe es que Kim Jong Un tiene una hija llamada Kim Ju-ae, de quien nunca se ha confirmado su fecha de nacimiento, pero se estima que nació entre 2012 y 2013. Eso quiere decir que tendría unos 13 o 14 años de edad. Fue presentada al mundo en 2022, cuando acompañó a su padre al lanzamiento de un misil balístico intercontinental.

¿Quiénes integran la familia de Kim Jong Un?

Además de su hija, el actual presidente de Corea del Norte representa a la tercera generación de la dinastía Kim, que ha gobernado esta nación, desde su creación, en 1948. Su esposa es Ri Sol Ju y también tiene una hermana, de nombre Kim Yo Jong. Son los únicos familiares de los que se tiene conocimiento público.

En febrero 2026, Yo Jong fue ascendida a directora de departamento del Comité Central y repuesta como miembro suplente del Politburó, cinco años después de haber sido retirada de ese puesto.

Aunque la hermana de Kim Jong Un es la única figura adulta que cumple con todo lo necesario para ser la próxima líder del país, el NIS de Corea del Sur informó en febrero pasado que su hija adolescente ya había sido "designada" como sucesora.

Kim Ju-ae pasó de estar “en formación como sucesora” a “en fase de designación interna como heredera”. En septiembre, el NIS reiteró que está siendo preparada para suceder a su padre y así convertirse en la primera mujer en liderar el régimen de Corea del Norte.

AO