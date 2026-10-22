Internacional

¿Kim Jong Un Tiene Hijos? Esta es la Familia del Líder de Corea del Norte

El líder norcoreano es muy reservado en cuanto a su vida privada, pero en el ojo público ya sobresalen varios de sus familiares

Kim Jong Un tiene hijos esta es la esposa y familia del presidente de Corea del NortePoco se sabe de la familia de líder norcoreano, Kim Jong Un. Foto: Reuters

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