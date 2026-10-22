Choque entre Dos Tráileres y Una Camioneta Provoca Cierre en Carretera de Puebla

Dos tráileres y una camioneta se vieron involucrados en un accidente sobre la carretera federal El Seco-Esperanza, entre el municipio San Salvador El Seco y la comunidad de Santa María Coatepec.

El percance ocurrió la noche de este miércoles 21 de octubre de 2026 y estuvieron involucrados dos tráileres y una camioneta, la cual impactó contra la caja seca de una de las unidades pesadas.

El accidente provocó el cierre parcial de la circulación, con afectaciones al tránsito vehicular en ambos sentidos de este tramo carretero. Hasta el momento, se desconoce si hay personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, hasta el lugar de los hechos se movilizaron servicios de emergencia de San Salvador El Seco para atender el reporte y a las personas afectadas.

Cuerpos de Proximidad Vial también se encuentran en la zona del accidente para realizar el retiro de las unidades siniestradas y la mitigación de riesgos para reabrir la carretera lo más pronto posible.

Con información de N+

GMAZ