Accidentes

Choque entre Dos Tráileres y Una Camioneta Provoca Cierre en Carretera de Puebla

El accidente genera afectaciones en los carriles de ambos sentidos, lo que generó una intensa movilización a la altura de San Salvador El Seco

Accidente Choque Dos Tráileres Camioneta Cierre Carretera El Seco Esperanza PueblaEl accidente afectó los dos sentidos de la carretera El Seco-Esperanza. Foto: Facebook Tráfico Puebla

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Intensa movilización en San Salvador El Seco tras accidente entre dos tráileres y una camioneta. Tránsito afectado en ambos sentidos. Infórmate más.

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